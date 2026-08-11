Сьогоднішня ціна MYRAD

Поточна ціна MYRAD (MYRAD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,87% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MYRAD до USD становить $ 0 за MYRAD.

MYRAD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 410 761, з циркуляційною пропозицією у 1,00B MYRAD. Протягом останніх 24 годин MYRAD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0014909, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MYRAD змінився на +0,09% за останню годину та на +8,80% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 15,15K.

Ринкова інформація щодо MYRAD (MYRAD)

Ринкова капіталізація $ 410,76K$ 410,76K $ 410,76K Обсяг (за 24 год) $ 15,15K$ 15,15K $ 15,15K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 410,76K$ 410,76K $ 410,76K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація MYRAD — $ 410,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 15,15K. Циркуляційна пропозиція MYRAD — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 410,76K.