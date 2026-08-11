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Поточна ціна Myobot сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація MOLT_MYOBOT становить 19 173,27 USD. Відстежуйте оновлення цін MOLT_MYOBOT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Myobot сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація MOLT_MYOBOT становить 19 173,27 USD. Відстежуйте оновлення цін MOLT_MYOBOT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про MOLT_MYOBOT

Інформація про ціну MOLT_MYOBOT

Що таке MOLT_MYOBOT

Офіційний вебсайт MOLT_MYOBOT

Токеноміка MOLT_MYOBOT

Прогноз ціни MOLT_MYOBOT

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Ціна Myobot (MOLT_MYOBOT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MOLT_MYOBOT до USD:

$0,000000191733
$0,000000191733$0,000000191733
-1,20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Myobot (MOLT_MYOBOT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:56:29 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Myobot

Поточна ціна Myobot (MOLT_MYOBOT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MOLT_MYOBOT до USD становить $ 0 за MOLT_MYOBOT.

Myobot наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 19 173,27, з циркуляційною пропозицією у 100,00B MOLT_MYOBOT. Протягом останніх 24 годин MOLT_MYOBOT торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MOLT_MYOBOT змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Myobot (MOLT_MYOBOT)

$ 19,17K
$ 19,17K$ 19,17K

--
----

$ 19,17K
$ 19,17K$ 19,17K

100,00B
100,00B 100,00B

99 999 999 999,99998
99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Поточна ринкова капіталізація Myobot — $ 19,17K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MOLT_MYOBOT — 100,00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,17K.

Історія ціни Myobot у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мін. за 24 год
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс. за 24 год

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0,00%

Історія ціни Myobot (MOLT_MYOBOT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Myobot до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Myobot до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Myobot до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Myobot до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0+1,64%
60 днів$ 0+13,20%
90 днів----

Прогноз ціни Myobot

Прогноз ціни Myobot (MOLT_MYOBOT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MOLT_MYOBOT у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Myobot (MOLT_MYOBOT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Myobot потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Myobot у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни MOLT_MYOBOT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Myobot.

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Ресурс Myobot (MOLT_MYOBOT)

Офіційний вебсайт

Категорія :

AI Agent LaunchpadArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

Про Myobot

Яка ціна Myobot у реальному часі?

Myobot торгується за ціною ₴, що вказує на зміну ціни на рівні --% за останні 24 години. Цей показник у реальному часі відображає об'єднані дані з кількох спотових ринків.

Наскільки волатильним є MOLT_MYOBOT сьогодні?

Волатильність ціни MOLT_MYOBOT протягом останніх 24 годин становить --%. Висока волатильність свідчить про швидкі зміни ціни, тоді як низька волатильність вказує на стабільність.

Який діапазон торгівлі Myobot за останні 24 години?

Токен коливався між ₴0E-15 (низька ціна) і ₴0E-15 (висока ціна). Трейдери часто використовують цей діапазон для оцінки денній динаміці та потужності ринку.

Який обсяг торгівлі генерував MOLT_MYOBOT?

За останні 24 години MOLT_MYOBOT зібрав ₴-- у торговельній активності, що демонструє, наскільки активно ринок взаємодіє з цим активом.

Як порівнюється поточна ціна з ATH та ATL?

Усі часи найвища ціна — це ₴, а найнижча — ₴. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допомагає трейдерам зрозуміти довгострокові цикли.

Наскільки міцна ліквідність ринку для Myobot?

Ступінь ліквідності оцінюється як --/100, що вказує на глибину книжки замовлень та легкість виконання операцій під час активних торгів.

Як MOLT_MYOBOT порівнюється з іншими токенами категорії Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,Clanker Ecosystem,AI Agent Launchpad,Moltbook and Openclaw-Themed?

У категорії Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,Clanker Ecosystem,AI Agent Launchpad,Moltbook and Openclaw-Themed MOLT_MYOBOT демонструє конкурентоспроможну продуктивність, підтримувану ліквідністю в об’ємі ₴-- та постійним інтересом трейдерів.

Люди також запитують: Інші запитання про Myobot

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:56:29 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Myobot (MOLT_MYOBOT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0,00000
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AurumX

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-15,78%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Velvet

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VELVET

$0,63677
$0,63677$0,63677

+44,30%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,7142
$2,7142$2,7142

+50,69%

Cysic

Cysic

CYS

$1,4327
$1,4327$1,4327

+24,52%

JMDT

JMDT

JMDT

$1,1735
$1,1735$1,1735

+9,49%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,42317
$0,42317$0,42317

+10,81%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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