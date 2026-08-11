Сьогоднішня ціна Myobot

Поточна ціна Myobot (MOLT_MYOBOT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MOLT_MYOBOT до USD становить $ 0 за MOLT_MYOBOT.

Myobot наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 19 173,27, з циркуляційною пропозицією у 100,00B MOLT_MYOBOT. Протягом останніх 24 годин MOLT_MYOBOT торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MOLT_MYOBOT змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Myobot (MOLT_MYOBOT)

Ринкова капіталізація $ 19,17K$ 19,17K $ 19,17K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19,17K$ 19,17K $ 19,17K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Поточна ринкова капіталізація Myobot — $ 19,17K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MOLT_MYOBOT — 100,00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,17K.