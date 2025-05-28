Ціна Myku (MYKU)
Поточна ціна Myku (MYKU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 384,40K USD. Ціна MYKU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Myku:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Myku протягом дня — -17,76%
- циркуляційна пропозиція – 999,98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Myku до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Myku до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Myku до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Myku до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-17,76%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Myku: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-15,20%
-17,76%
-0,39%
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