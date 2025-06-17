Сьогоднішня ціна myEva (MYEVA)

Поточна ціна myEva (MYEVA) сьогодні становить 0,01116815 USD з ринковою капіталізацією $ 37,02K USD. Ціна MYEVA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності myEva:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни myEva протягом дня — +2,09%

- циркуляційна пропозиція – 3,31M USD

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