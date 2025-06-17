Ціна myEva (MYEVA)
Поточна ціна myEva (MYEVA) сьогодні становить 0,01116815 USD з ринковою капіталізацією $ 37,02K USD. Ціна MYEVA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності myEva:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни myEva протягом дня — +2,09%
- циркуляційна пропозиція – 3,31M USD
Отримуйте оновлення цін MYEVA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MYEVA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни myEva до USD становила $ +0,00022829.
За останні 30 днів зміна ціни myEva до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни myEva до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни myEva до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00022829
|+2,09%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін myEva: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,63%
+2,09%
-8,60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
😎 Welcome to the most beautiful utility/meme coin on BASE – $MYEVA 🌟 Not just a meme. Not just AI. This is the beginning of the $MYEVAverse – where games and services come alive 💫 Powered by pure beauty and artificial intelligence 🐍 Play SnakeVa, our new Play2Earn game – and earn while you vibe ❤️ 📽️ Watch videos about myEva or listen to our brand new music available on Apple Music, Spotify and more 🎶
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки myEva (MYEVA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MYEVA зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MYEVA до VND
₫293,88986725
|1 MYEVA до AUD
A$0,016975588
|1 MYEVA до GBP
￡0,0081527495
|1 MYEVA до EUR
€0,009604609
|1 MYEVA до USD
$0,01116815
|1 MYEVA до MYR
RM0,047352956
|1 MYEVA до TRY
₺0,439578384
|1 MYEVA до JPY
¥1,612457497
|1 MYEVA до RUB
₽0,878039953
|1 MYEVA до INR
₹0,9603492185
|1 MYEVA до IDR
Rp183,084396936
|1 MYEVA до KRW
₩15,1740537235
|1 MYEVA до PHP
₱0,629660297
|1 MYEVA до EGP
￡E.0,561311219
|1 MYEVA до BRL
R$0,0613131435
|1 MYEVA до CAD
C$0,0150770025
|1 MYEVA до BDT
৳1,365194656
|1 MYEVA до NGN
₦17,2082205645
|1 MYEVA до UAH
₴0,4640366325
|1 MYEVA до VES
Bs1,1391513
|1 MYEVA до PKR
Rs3,160139724
|1 MYEVA до KZT
₸5,7242352825
|1 MYEVA до THB
฿0,36184806
|1 MYEVA до TWD
NT$0,3286786545
|1 MYEVA до AED
د.إ0,0409871105
|1 MYEVA до CHF
Fr0,0090462015
|1 MYEVA до HKD
HK$0,087558296
|1 MYEVA до MAD
.د.م0,101630165
|1 MYEVA до MXN
$0,211301398