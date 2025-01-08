Ціна MyBricks (BRICKS)
Поточна ціна MyBricks (BRICKS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRICKS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MyBricks:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.09 USD
- зміна ціни MyBricks протягом дня — -4.50%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MyBricks до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MyBricks до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MyBricks до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MyBricks до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.50%
|30 днів
|$ 0
|-5.31%
|60 днів
|$ 0
|+5.96%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MyBricks: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.42%
-4.50%
-1.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
It’s our mission to make property investment accessible to everyone, delivering extraordinary returns for ordinary people. With MyBricks you’ll be able to invest your crypto into diversified property funds that will generate monthly rental yield. That yield will then be distributed back into your wallet via smart contracts. Each fund will also have unique perks for investors like low cost rental on premium accommodation, discounts on home improvement services and much more. Crypto allows you to get involved in one of the most stable, high yield generating asset classes – bricks and mortar – without all the fees, hassle and large investment amounts that come with investing fiat.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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