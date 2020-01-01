Токеноміка MyanCat Coin (MYAN) Дізнайтеся ключову інформацію про MyanCat Coin (MYAN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MyanCat Coin (MYAN) Myancat is a living meme on Manta Pacific and launched on Gull Launcher of Gull Network. 80% of supply will be locked and deployed onto Gull Network. 10% of supply will be airdropped to community and supported of Gull VIP NFT holders 10% of supply will be used for marketing purposes Flibberdy jibberish, zippity zoppity, Wibble wobble, dippity doppity! Fizzing, buzzing, wacky words galore, Gibberish gibberish, let's explore! Gibberish gibberish, a joyful spree, Talk like MyanCat, moon we will see! Офіційний вебсайт: https://www.myancat.com/ Купити MYAN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MyanCat Coin (MYAN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MyanCat Coin (MYAN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 416,59K $ 416,59K $ 416,59K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 416,59K $ 416,59K $ 416,59K Історичний максимум: $ 0,00223548 $ 0,00223548 $ 0,00223548 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00041659 $ 0,00041659 $ 0,00041659 Дізнайтеся більше про ціну MyanCat Coin (MYAN)

Токеноміка MyanCat Coin (MYAN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MyanCat Coin (MYAN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MYAN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MYAN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MYAN, досліджуйте ціну токена MYAN в реальному часі!

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