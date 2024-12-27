Ціна MyanCat Coin (MYAN)
Поточна ціна MyanCat Coin (MYAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 520.80K USD. Ціна MYAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MyanCat Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.12 USD
- зміна ціни MyanCat Coin протягом дня — -0.08%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MyanCat Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MyanCat Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MyanCat Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MyanCat Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.08%
|30 днів
|$ 0
|-3.33%
|60 днів
|$ 0
|-8.29%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MyanCat Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
-0.08%
-1.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Myancat is a living meme on Manta Pacific and launched on Gull Launcher of Gull Network. 80% of supply will be locked and deployed onto Gull Network. 10% of supply will be airdropped to community and supported of Gull VIP NFT holders 10% of supply will be used for marketing purposes Flibberdy jibberish, zippity zoppity, Wibble wobble, dippity doppity! Fizzing, buzzing, wacky words galore, Gibberish gibberish, let's explore! Gibberish gibberish, a joyful spree, Talk like MyanCat, moon we will see!
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