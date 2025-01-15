Сьогоднішня ціна My Token (MTK)

Поточна ціна My Token (MTK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 794.48K USD. Ціна MTK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності My Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.14K USD

- зміна ціни My Token протягом дня — +25.35%

- циркуляційна пропозиція – 998.35M USD

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