Ціна My Token (MTK)
Поточна ціна My Token (MTK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 794.48K USD. Ціна MTK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності My Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.14K USD
- зміна ціни My Token протягом дня — +25.35%
- циркуляційна пропозиція – 998.35M USD
Отримуйте оновлення цін MTK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MTK.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни My Token до USD становила $ +0.00016224.
За останні 30 днів зміна ціни My Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни My Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни My Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00016224
|+25.35%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін My Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.27%
+25.35%
-43.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A cow memecoin $MTK My Token born from eliza GitHub code pumpfun.ts. The Cow $MTK (My token) is the first successful test token created using ai16z pumpfun.ts code from Eliza’s GitHub. This code is designed to let All AI agents create and launch their own pumpfun tokens. $MTK was a key test token to make sure that codes worked , making it the starting point for future AI-driven token launches and showing a new way AI can be part of the crypto world.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MTK до AUD
A$--
|1 MTK до GBP
￡--
|1 MTK до EUR
€--
|1 MTK до USD
$--
|1 MTK до MYR
RM--
|1 MTK до TRY
₺--
|1 MTK до JPY
¥--
|1 MTK до RUB
₽--
|1 MTK до INR
₹--
|1 MTK до IDR
Rp--
|1 MTK до PHP
₱--
|1 MTK до EGP
￡E.--
|1 MTK до BRL
R$--
|1 MTK до CAD
C$--
|1 MTK до BDT
৳--
|1 MTK до NGN
₦--
|1 MTK до UAH
₴--
|1 MTK до VES
Bs--
|1 MTK до PKR
Rs--
|1 MTK до KZT
₸--
|1 MTK до THB
฿--
|1 MTK до TWD
NT$--
|1 MTK до CHF
Fr--
|1 MTK до HKD
HK$--
|1 MTK до MAD
.د.م--