Сьогоднішня ціна My MOM (MOM)

Поточна ціна My MOM (MOM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MOM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності My MOM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.35 USD

- зміна ціни My MOM протягом дня — -8.03%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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