Сьогоднішня ціна My Master War (MAT)

Поточна ціна My Master War (MAT) сьогодні становить 0.00130254 USD з ринковою капіталізацією $ 38.53K USD. Ціна MAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності My Master War:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 802.02 USD

- зміна ціни My Master War протягом дня — +2.71%

- циркуляційна пропозиція – 29.57M USD

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