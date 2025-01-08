Ціна My Master War (MAT)
Поточна ціна My Master War (MAT) сьогодні становить 0.00130254 USD з ринковою капіталізацією $ 38.53K USD. Ціна MAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності My Master War:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 802.02 USD
- зміна ціни My Master War протягом дня — +2.71%
- циркуляційна пропозиція – 29.57M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни My Master War до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни My Master War до USD становила $ -0.0003152519.
За останні 60 днів зміна ціни My Master War до USD становила $ +0.0001350637.
За останні 90 днів зміна ціни My Master War до USD становила $ -0.0007258355461936734.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.71%
|30 днів
|$ -0.0003152519
|-24.20%
|60 днів
|$ +0.0001350637
|+10.37%
|90 днів
|$ -0.0007258355461936734
|-35.78%
Останній аналіз цін My Master War: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
+2.71%
+13.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MyMasterWar is a DeFi x NFT gaming ecosystem with the difference that blockchain technology is applied to the game, along with Free Play to Earn and Profit Sharing model. Unlike many other NFT Games, MyMasterWar does not require players to spend any money to start playing, which revolves around the plot: Humans crave power, desire to live forever, want to change heaven and earth, and master the vast universe. To do this, humans need an evolution in both their thought and power. The best scientists in the world have researched, invented, and refined the most elite genes in history. Players, as kings to rule their kingdoms, have to cross time and space, create real battles to improve and evolve themselves. The first set of MyMasterWar takes place in the Middle Ages. The game system supports multiple platforms and multiple devices: Web games (PC, mobile phone, tablet), Android, and iOS. The second part will be in the future when humans cross time and space to build their Virtual Metaverse Empires. Players will no longer use traditional devices such as laptops or mobile phones to participate in the game, instead, they will enter a 3D virtual world, transform into gods with endless strength and abilities to create and conquer the new worlds.
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