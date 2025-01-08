Ціна MY DOG IS THE DEV (DEV)
Поточна ціна MY DOG IS THE DEV (DEV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DEV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MY DOG IS THE DEV:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.20K USD
- зміна ціни MY DOG IS THE DEV протягом дня — -16.46%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MY DOG IS THE DEV до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MY DOG IS THE DEV до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MY DOG IS THE DEV до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MY DOG IS THE DEV до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-16.46%
|30 днів
|$ 0
|-54.48%
|60 днів
|$ 0
|-64.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MY DOG IS THE DEV: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.60%
-16.46%
-20.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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