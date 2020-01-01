Токеноміка My DeFi Pet (DPET) Дізнайтеся ключову інформацію про My DeFi Pet (DPET), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація My DeFi Pet (DPET) The DPET token is the lifeblood of the Onchamon universe, fueling your adventures and enhancing your gameplay experience. DPET empowers players to purchase exclusive in-game items, stake and earn rewards, and participate in the game's governance. Operating seamlessly on Binance Smart Chain, OpBNB, and KardiaChain, DPET ensures smooth transactions and interactions, making your journey in the Onchamon world more thrilling and rewarding. Офіційний вебсайт: https://onchamon.com/ Whitepaper: https://docs.onchamon.com/ Купити DPET зараз!

Токеноміка та аналіз ціни My DeFi Pet (DPET) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена My DeFi Pet (DPET), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 940,85K $ 940,85K $ 940,85K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 50,23M $ 50,23M $ 50,23M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,87M $ 1,87M $ 1,87M Історичний максимум: $ 9,92 $ 9,92 $ 9,92 Історичний мінімум: $ 0,00446692 $ 0,00446692 $ 0,00446692 Поточна ціна: $ 0,01872439 $ 0,01872439 $ 0,01872439 Дізнайтеся більше про ціну My DeFi Pet (DPET)

Токеноміка My DeFi Pet (DPET): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки My DeFi Pet (DPET) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DPET, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DPET, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DPET, досліджуйте ціну токена DPET в реальному часі!

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