Сьогоднішня ціна My DeFi Pet (DPET)

Поточна ціна My DeFi Pet (DPET) сьогодні становить 0.0207303 USD з ринковою капіталізацією $ 1.04M USD. Ціна DPET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності My DeFi Pet:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.36K USD

- зміна ціни My DeFi Pet протягом дня — +0.45%

- циркуляційна пропозиція – 50.23M USD

Отримуйте оновлення цін DPET до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DPET.