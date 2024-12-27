Ціна My DeFi Pet (DPET)
Поточна ціна My DeFi Pet (DPET) сьогодні становить 0.0207303 USD з ринковою капіталізацією $ 1.04M USD. Ціна DPET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності My DeFi Pet:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.36K USD
- зміна ціни My DeFi Pet протягом дня — +0.45%
- циркуляційна пропозиція – 50.23M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни My DeFi Pet до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни My DeFi Pet до USD становила $ -0.0035865035.
За останні 60 днів зміна ціни My DeFi Pet до USD становила $ -0.0065003877.
За останні 90 днів зміна ціни My DeFi Pet до USD становила $ -0.02229378259848499.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.45%
|30 днів
|$ -0.0035865035
|-17.30%
|60 днів
|$ -0.0065003877
|-31.35%
|90 днів
|$ -0.02229378259848499
|-51.81%
Останній аналіз цін My DeFi Pet: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.60%
+0.45%
-11.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The DPET token is the lifeblood of the Onchamon universe, fueling your adventures and enhancing your gameplay experience. DPET empowers players to purchase exclusive in-game items, stake and earn rewards, and participate in the game's governance. Operating seamlessly on Binance Smart Chain, OpBNB, and KardiaChain, DPET ensures smooth transactions and interactions, making your journey in the Onchamon world more thrilling and rewarding.
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