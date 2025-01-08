Ціна My DeFi Legends (DLEGENDS)
Поточна ціна My DeFi Legends (DLEGENDS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DLEGENDS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності My DeFi Legends:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.86 USD
- зміна ціни My DeFi Legends протягом дня — -3.85%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни My DeFi Legends до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни My DeFi Legends до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни My DeFi Legends до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни My DeFi Legends до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.85%
|30 днів
|$ 0
|-6.61%
|60 днів
|$ 0
|+23.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін My DeFi Legends: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.57%
-3.85%
-2.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
My Defi Legends is a complete metaverse of Digital Heroes that live on the Binance Smart Chain (BSC), which allows millions of people to join the NFT & blockchain-based gaming world in an easy, creative and fun way.
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