Сьогоднішня ціна My DeFi Legends (DLEGENDS)

Поточна ціна My DeFi Legends (DLEGENDS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DLEGENDS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності My DeFi Legends:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.86 USD

- зміна ціни My DeFi Legends протягом дня — -3.85%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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