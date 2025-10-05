Інформація щодо ціни MXY6900 (MXY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00231973$ 0,00231973 $ 0,00231973 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,14% Зміна ціни (1 дн.) +11,85% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,32% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,32%

Актуальна ціна MXY6900 (MXY) становить --. За останні 24 години MXY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MXY становить $ 0,00231973, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MXY змінився на +0,14% за останню годину, +11,85% за 24 години та на -13,32% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MXY6900 (MXY)

Ринкова капіталізація $ 189,51K$ 189,51K $ 189,51K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 189,51K$ 189,51K $ 189,51K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація MXY6900 — $ 189,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MXY — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 189,51K.