Ціна MXS Games (XSEED)
Поточна ціна MXS Games (XSEED) сьогодні становить 0,00004809 USD з ринковою капіталізацією $ 296,44K USD. Ціна XSEED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MXS Games:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни MXS Games протягом дня — -5,64%
- циркуляційна пропозиція – 6,16B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MXS Games до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MXS Games до USD становила $ +0,0000080298.
За останні 60 днів зміна ціни MXS Games до USD становила $ -0,0000111668.
За останні 90 днів зміна ціни MXS Games до USD становила $ -0,00007917265912400072.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5,64%
|30 днів
|$ +0,0000080298
|+16,70%
|60 днів
|$ -0,0000111668
|-23,22%
|90 днів
|$ -0,00007917265912400072
|-62,21%
Останній аналіз цін MXS Games: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,98%
-5,64%
+11,37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MXS Games Web 2.5 games studio with a large library of games, L1 blockchain managed by Ava Labs and a sustainable ecosystem powered by in-game ads. Access to billions of players via Google & Apple devices. TLDR Make gaming FAIR for players. We are an evolution from the current generation of web3 game studios and offer a completely fresh perspective for mass adoption. Our players can play any game, use the same digital assets in multiple games and be rewarded daily for the activities. One click onboarding into 30+ studio games (PC/mobile), invisible web3 & share up to 60% of ad revenue with players. Single utility token ($XSEED) will power the entire ecosystem including gas fees, and purchase currency for NFTs, nodes and merchandise. MetaXSeed Games is a layer 1 blockchain managed by Ava Labs and gaming studio with a large library of mobile, web and PC games that will use blockchain, NFTs, advertising and AI to unleash the next generation of sustainable 'play and earn' games. We want to combine the best of Web2 (fun games, free to play ad-driven model) & Web3 (digital ownership, interoperability, transparency).
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