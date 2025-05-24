Сьогоднішня ціна MXS Games (XSEED)

Поточна ціна MXS Games (XSEED) сьогодні становить 0,00004809 USD з ринковою капіталізацією $ 296,44K USD. Ціна XSEED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MXS Games:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни MXS Games протягом дня — -5,64%

- циркуляційна пропозиція – 6,16B USD

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