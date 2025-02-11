Сьогоднішня ціна MxmBoxcEus Token (MBE)

Поточна ціна MxmBoxcEus Token (MBE) сьогодні становить 0.01875665 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MBE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MxmBoxcEus Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.39 USD

- зміна ціни MxmBoxcEus Token протягом дня — +5.24%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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