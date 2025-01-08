Ціна MXGP Fan Token (MXGP)
Поточна ціна MXGP Fan Token (MXGP) сьогодні становить 0.00177632 USD з ринковою капіталізацією $ 40.65K USD. Ціна MXGP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MXGP Fan Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.11K USD
- зміна ціни MXGP Fan Token протягом дня — -14.80%
- циркуляційна пропозиція – 22.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MXGP Fan Token до USD становила $ -0.000308566280884523.
За останні 30 днів зміна ціни MXGP Fan Token до USD становила $ -0.0007310196.
За останні 60 днів зміна ціни MXGP Fan Token до USD становила $ -0.0009747259.
За останні 90 днів зміна ціни MXGP Fan Token до USD становила $ -0.002820994183032774.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000308566280884523
|-14.80%
|30 днів
|$ -0.0007310196
|-41.15%
|60 днів
|$ -0.0009747259
|-54.87%
|90 днів
|$ -0.002820994183032774
|-61.36%
Останній аналіз цін MXGP Fan Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.57%
-14.80%
-21.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The MXGP Fan Token is the BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. With the token, MXGP gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences.
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