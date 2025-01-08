Сьогоднішня ціна MXGP Fan Token (MXGP)

Поточна ціна MXGP Fan Token (MXGP) сьогодні становить 0.00177632 USD з ринковою капіталізацією $ 40.65K USD. Ціна MXGP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MXGP Fan Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.11K USD

- зміна ціни MXGP Fan Token протягом дня — -14.80%

- циркуляційна пропозиція – 22.89M USD

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