Сьогоднішня ціна MX TOKEN (MXT)

Поточна ціна MX TOKEN (MXT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MXT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MX TOKEN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.04 USD

- зміна ціни MX TOKEN протягом дня — +0.01%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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