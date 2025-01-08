Ціна MX TOKEN (MXT)
Поточна ціна MX TOKEN (MXT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MXT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MX TOKEN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.04 USD
- зміна ціни MX TOKEN протягом дня — +0.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MX TOKEN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MX TOKEN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MX TOKEN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MX TOKEN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.01%
|30 днів
|$ 0
|-33.88%
|60 днів
|$ 0
|-41.60%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MX TOKEN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.01%
-32.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MX is one of the most transformative technologies since the invention of the Internet. MX stands firmly in support of financial freedom and the liberty that MX provides globally for anyone to voluntarily participate in a permissionless and decentralized network..
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