Сьогоднішня ціна MVS Multiverse (MVS)

Поточна ціна MVS Multiverse (MVS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MVS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MVS Multiverse:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.80 USD

- зміна ціни MVS Multiverse протягом дня — +1.03%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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