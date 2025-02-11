Ціна MVS Multiverse (MVS)
Поточна ціна MVS Multiverse (MVS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MVS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MVS Multiverse:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.80 USD
- зміна ціни MVS Multiverse протягом дня — +1.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MVS Multiverse до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MVS Multiverse до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MVS Multiverse до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MVS Multiverse до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.03%
|30 днів
|$ 0
|-0.91%
|60 днів
|$ 0
|-3.93%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MVS Multiverse: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
+1.03%
+0.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MVS: A Decentralized Currency in Multiverse
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