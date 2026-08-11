Сьогоднішня ціна MVL

Поточна ціна MVL (MVL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MVL до USD становить $ 0 за MVL.

MVL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 21 012 808, з циркуляційною пропозицією у 27,80B MVL. Протягом останніх 24 годин MVL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,06973, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MVL змінився на -0,00% за останню годину та на -0,66% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 34,72K.

Ринкова інформація щодо MVL (MVL)

Ринкова капіталізація $ 21,01M$ 21,01M $ 21,01M Обсяг (за 24 год) $ 34,72K$ 34,72K $ 34,72K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22,67M$ 22,67M $ 22,67M Циркуляційне постачання 27,80B 27,80B 27,80B Загальна пропозиція 30 000 000 000,0 30 000 000 000,0 30 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація MVL — $ 21,01M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 34,72K. Циркуляційна пропозиція MVL — 27,80B, зі загальною пропозицією 30000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,67M.