Ціна Muzki (MUZKI)
Поточна ціна Muzki (MUZKI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MUZKI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Muzki:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 112.75 USD
- зміна ціни Muzki протягом дня — -1.87%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Muzki до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Muzki до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Muzki до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Muzki до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.87%
|30 днів
|$ 0
|-28.73%
|60 днів
|$ 0
|-52.82%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Muzki: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.16%
-1.87%
-9.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Muzki (MUZKI) is a character that has emerged from the shadows of the cryptosphere through a community takeover onto the main stage. Described as "The Mouse of Solana", Muzki has captured thousands of hearts with the mission to become a vital player next to the dominant cat tokens on Solana and play a crucial role in the global meme culture on the Solana blockchain. The mouse stays in the castle.
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