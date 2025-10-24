Інформація щодо ціни MuxyAI (MAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год Рекордний максимум $ 0,01913929 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна MuxyAI (MAI) становить --. За останні 24 години MAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MAI становить $ 0,01913929, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MAI змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MuxyAI (MAI)

Ринкова капіталізація $ 58,24K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 73,83K Циркуляційне постачання 710,00M Загальна пропозиція 900 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація MuxyAI — $ 58,24K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MAI — 710,00M, зі загальною пропозицією 900000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 73,83K.