Актуальна ціна MuxyAI сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MAI на MEXC вже зараз.

Ціна MuxyAI (MAI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MAI до USD:

--
----
0,00%1D
Графік ціни MuxyAI (MAI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:48:27 (UTC+8)

Інформація щодо ціни MuxyAI (MAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01913929
$ 0,01913929$ 0,01913929

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Актуальна ціна MuxyAI (MAI) становить --. За останні 24 години MAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MAI становить $ 0,01913929, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MAI змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MuxyAI (MAI)

$ 58,24K
$ 58,24K$ 58,24K

--
----

$ 73,83K
$ 73,83K$ 73,83K

710,00M
710,00M 710,00M

900 000 000,0
900 000 000,0 900 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація MuxyAI — $ 58,24K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MAI — 710,00M, зі загальною пропозицією 900000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 73,83K.

Історія ціни MuxyAI (MAI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MuxyAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MuxyAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MuxyAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MuxyAI до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 00,00%
60 днів$ 00,00%
90 днів$ 0--

Що таке MuxyAI (MAI)

MuxyAI is a decentralized payment gateway and incentive protocol powering the MCP ecosystem on Morph, with the MAI token—an AI meme token—at its core that simultaneously fuels community engagement and serves as the native currency for transactions and rewards. The protocol consists of four essential components: a Payment Gateway that enables seamless crypto transactions between AI Agents and MCP services using the MAI token; a Developer Toolkit offering SDKs, templates, and dashboards to streamline MCP deployment and integration; an Incentive Protocol that distributes dynamic MAI token rewards based on service usage and quality to encourage top-tier contributions; and an MCP Launchpad that facilitates fundraising, token issuance, and liquidity bootstrapping for new MCP projects, leveraging the MAI token to align incentives and strengthen community support.

Прогноз ціни MuxyAI (USD)

Скільки коштуватиме MuxyAI (MAI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів MuxyAI (MAI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо MuxyAI.

Перегляньте прогноз ціни MuxyAI вже зараз!

MAI до місцевих валют

Токеноміка MuxyAI (MAI)

Розуміння токеноміки MuxyAI (MAI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MAI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про MuxyAI (MAI)

Скільки сьогодні коштує MuxyAI (MAI)?
Актуальна ціна MAI у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MAI до USD?
Поточна ціна MAI до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація MuxyAI?
Ринкова капіталізація MAI — $ 58,24K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MAI?
Циркуляційна пропозиція MAI — 710,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MAI?
MAI досяг історичної максимальної ціни у 0,01913929 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MAI?
Історична мінімальна ціна MAI становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі MAI?
Актуальний обсяг торгівлі MAI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MAI цього року?
MAI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MAI для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для MuxyAI (MAI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

