Сьогоднішня ціна MUU ($MUU)

Поточна ціна MUU ($MUU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $MUU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MUU:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.80 USD

- зміна ціни MUU протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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