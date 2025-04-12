Сьогоднішня ціна Muttski (WOOF)

Поточна ціна Muttski (WOOF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 220.00K USD. Ціна WOOF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Muttski:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Muttski протягом дня — +3.16%

- циркуляційна пропозиція – 11,000.00T USD

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