Інформація щодо ціни MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00196891 $ 0,00196891 $ 0,00196891 Мін. за 24 год $ 0,00269454 $ 0,00269454 $ 0,00269454 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00196891$ 0,00196891 $ 0,00196891 Макс. за 24 год $ 0,00269454$ 0,00269454 $ 0,00269454 Рекордний максимум $ 0,00623595$ 0,00623595 $ 0,00623595 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +5,83% Зміна ціни (1 дн.) +31,58% Зміна ціни (за 7 дн.) +38,18% Зміна ціни (за 7 дн.) +38,18%

Актуальна ціна MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) становить $0,0026676. За останні 24 години MUTE торгувався між мінімумом у $ 0,00196891 і максимумом у $ 0,00269454, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MUTE становить $ 0,00623595, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MUTE змінився на +5,83% за останню годину, +31,58% за 24 години та на +38,18% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MUTE SWAP by Virtuals (MUTE)

Ринкова капіталізація $ 1,07M$ 1,07M $ 1,07M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,67M$ 2,67M $ 2,67M Циркуляційне постачання 400,00M 400,00M 400,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація MUTE SWAP by Virtuals — $ 1,07M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MUTE — 400,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,67M.