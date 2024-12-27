Сьогоднішня ціна Mute (MUTE)

Поточна ціна Mute (MUTE) сьогодні становить 0.02559123 USD з ринковою капіталізацією $ 1.02M USD. Ціна MUTE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mute:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 130.36 USD

- зміна ціни Mute протягом дня — -1.19%

- циркуляційна пропозиція – 40.00M USD

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