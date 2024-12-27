Ціна Mute (MUTE)
Поточна ціна Mute (MUTE) сьогодні становить 0.02559123 USD з ринковою капіталізацією $ 1.02M USD. Ціна MUTE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mute:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 130.36 USD
- зміна ціни Mute протягом дня — -1.19%
- циркуляційна пропозиція – 40.00M USD
Отримуйте оновлення цін MUTE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MUTE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mute до USD становила $ -0.00030927645091126.
За останні 30 днів зміна ціни Mute до USD становила $ -0.0064197315.
За останні 60 днів зміна ціни Mute до USD становила $ -0.0026424198.
За останні 90 днів зміна ціни Mute до USD становила $ -0.00670771871143502.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00030927645091126
|-1.19%
|30 днів
|$ -0.0064197315
|-25.08%
|60 днів
|$ -0.0026424198
|-10.32%
|90 днів
|$ -0.00670771871143502
|-20.76%
Останній аналіз цін Mute: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.11%
-1.19%
+3.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mute is a zkRollup DeFi Platform. Invest & trade, earn yields, and participate in bonds all on one decentralized, community driven, lightning fast and low cost platform.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MUTE до AUD
A$0.040945968
|1 MUTE до GBP
￡0.0202170717
|1 MUTE до EUR
€0.0243116685
|1 MUTE до USD
$0.02559123
|1 MUTE до MYR
RM0.1143927981
|1 MUTE до TRY
₺0.9010672083
|1 MUTE до JPY
¥4.0370165325
|1 MUTE до RUB
₽2.6254042857
|1 MUTE до INR
₹2.1877942527
|1 MUTE до IDR
Rp412.7617164069
|1 MUTE до PHP
₱1.4886418491
|1 MUTE до EGP
￡E.1.3018258701
|1 MUTE до BRL
R$0.1584097137
|1 MUTE до CAD
C$0.0365954589
|1 MUTE до BDT
৳3.0589197219
|1 MUTE до NGN
₦39.6147122154
|1 MUTE до UAH
₴1.0738080108
|1 MUTE до VES
Bs1.30515273
|1 MUTE до PKR
Rs7.1243425197
|1 MUTE до KZT
₸13.3985443788
|1 MUTE до THB
฿0.8690781708
|1 MUTE до TWD
NT$0.8401600809
|1 MUTE до CHF
Fr0.023032107
|1 MUTE до HKD
HK$0.1985879448
|1 MUTE до MAD
.د.م0.2582155107