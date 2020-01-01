Токеноміка MUT8 Virus (MUTE) Дізнайтеся ключову інформацію про MUT8 Virus (MUTE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MUT8 Virus (MUTE) MUT8 Virus. There is no cure. A memetic virus released on Solana. Born from containment failure, $MUT8 spreads through memes, raids, and belief. This isn’t a token — it’s an outbreak. $MUT8 is a meme-driven, narrative-powered token built on Solana — blending digital lore with viral community energy. It is not just a coin. It’s a contagion of belief, memes, and storytelling. Inspired by outbreak fiction, internet culture, and underground cults, $MUT8 spreads through participation, not promotion. We’re committed to transparency, decentralisation, and long-term community-building. Mutate the chain. Офіційний вебсайт: https://mut8.me/ Купити MUTE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MUT8 Virus (MUTE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MUT8 Virus (MUTE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5.76K $ 5.76K $ 5.76K Загальна пропозиція: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Циркуляційна пропозиція: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (повністю розведена вартість): $ 5.76K $ 5.76K $ 5.76K Історичний максимум: $ 0.00105021 $ 0.00105021 $ 0.00105021 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну MUT8 Virus (MUTE)

Токеноміка MUT8 Virus (MUTE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MUT8 Virus (MUTE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MUTE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MUTE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MUTE, досліджуйте ціну токена MUTE в реальному часі!

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