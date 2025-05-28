Ціна MUT8 Virus (MUTE)
Поточна ціна MUT8 Virus (MUTE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 614,52K USD. Ціна MUTE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MUT8 Virus:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни MUT8 Virus протягом дня — +31,55%
- циркуляційна пропозиція – 1000,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MUT8 Virus до USD становила $ +0,00014672.
За останні 30 днів зміна ціни MUT8 Virus до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MUT8 Virus до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MUT8 Virus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00014672
|+31,55%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MUT8 Virus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+13,73%
+31,55%
+0,52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MUT8 Virus. There is no cure. A memetic virus released on Solana. Born from containment failure, $MUT8 spreads through memes, raids, and belief. This isn’t a token — it’s an outbreak. $MUT8 is a meme-driven, narrative-powered token built on Solana — blending digital lore with viral community energy. It is not just a coin. It’s a contagion of belief, memes, and storytelling. Inspired by outbreak fiction, internet culture, and underground cults, $MUT8 spreads through participation, not promotion. We’re committed to transparency, decentralisation, and long-term community-building. Mutate the chain.
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