Сьогоднішня ціна MUT8 Virus (MUTE)

Поточна ціна MUT8 Virus (MUTE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 614,52K USD. Ціна MUTE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MUT8 Virus:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни MUT8 Virus протягом дня — +31,55%

- циркуляційна пропозиція – 1000,00M USD

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