Ціна Mustafa (MUST)
Поточна ціна Mustafa (MUST) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MUST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mustafa:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 48.92 USD
- зміна ціни Mustafa протягом дня — +5.38%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mustafa до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mustafa до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mustafa до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mustafa до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.38%
|30 днів
|$ 0
|+35.62%
|60 днів
|$ 0
|-5.27%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mustafa: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+5.38%
+32.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A majestic bengal cat who claims the throne in the Kingdom of Solana to become the rightful king of memecoins. $MUSTAFA is assembling a legion of degens who will initially conquer the lands of Raydium and Orca.
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