Сьогоднішня ціна Mustafa (MUST)

Поточна ціна Mustafa (MUST) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MUST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mustafa:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 48.92 USD

- зміна ціни Mustafa протягом дня — +5.38%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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