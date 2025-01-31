Сьогоднішня ціна MUSTAAAAAARD (MUSTARD)

Поточна ціна MUSTAAAAAARD (MUSTARD) сьогодні становить 0.00195099 USD з ринковою капіталізацією $ 1.95M USD. Ціна MUSTARD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MUSTAAAAAARD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 201.85K USD

- зміна ціни MUSTAAAAAARD протягом дня — +9.88%

- циркуляційна пропозиція – 999.49M USD

Отримуйте оновлення цін MUSTARD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MUSTARD.