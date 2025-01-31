Ціна MUSTAAAAAARD (MUSTARD)
Поточна ціна MUSTAAAAAARD (MUSTARD) сьогодні становить 0.00195099 USD з ринковою капіталізацією $ 1.95M USD. Ціна MUSTARD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MUSTAAAAAARD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 201.85K USD
- зміна ціни MUSTAAAAAARD протягом дня — +9.88%
- циркуляційна пропозиція – 999.49M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MUSTAAAAAARD до USD становила $ +0.00017544.
За останні 30 днів зміна ціни MUSTAAAAAARD до USD становила $ +0.0070371979.
За останні 60 днів зміна ціни MUSTAAAAAARD до USD становила $ -0.0003879641.
За останні 90 днів зміна ціни MUSTAAAAAARD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00017544
|+9.88%
|30 днів
|$ +0.0070371979
|+360.70%
|60 днів
|$ -0.0003879641
|-19.88%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MUSTAAAAAARD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+7.41%
+9.88%
+33.04%
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