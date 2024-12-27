Сьогоднішня ціна Must (MUST)

Поточна ціна Must (MUST) сьогодні становить 3.5 USD з ринковою капіталізацією $ 354.74K USD. Ціна MUST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Must:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 935.05 USD

- зміна ціни Must протягом дня — +0.76%

- циркуляційна пропозиція – 101.39K USD

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