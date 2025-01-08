Ціна Musk It (MUSKIT)
Поточна ціна Musk It (MUSKIT) сьогодні становить 0.02943594 USD з ринковою капіталізацією $ 29.43M USD. Ціна MUSKIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Musk It:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 458.03K USD
- зміна ціни Musk It протягом дня — +16.55%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Musk It до USD становила $ +0.00417951.
За останні 30 днів зміна ціни Musk It до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Musk It до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Musk It до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00417951
|+16.55%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Musk It: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.85%
+16.55%
-27.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Musk It project is a meme-driven initiative that embodies the spirit of taking bold leaps and breaking barriers in both crypto culture and everyday life. Built purely as a celebration of humor, community, and viral energy, Musk It thrives on the power of its iconic slogan, to inspire a global audience. With no pretense of utility, Musk It focuses solely on fostering engagement, fun, and the pure joy of being part of a movement that challenges norms and celebrates action in the most entertaining way possible. "The most entertaining outcome is the most likely"
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