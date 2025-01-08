Сьогоднішня ціна Musk It (MUSKIT)

Поточна ціна Musk It (MUSKIT) сьогодні становить 0.02943594 USD з ринковою капіталізацією $ 29.43M USD. Ціна MUSKIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Musk It:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 458.03K USD

- зміна ціни Musk It протягом дня — +16.55%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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