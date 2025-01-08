Сьогоднішня ціна MUSK Gold (MUSK)

Поточна ціна MUSK Gold (MUSK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.47K USD. Ціна MUSK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MUSK Gold:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.18K USD

- зміна ціни MUSK Gold протягом дня — -11.63%

- циркуляційна пропозиція – 34.52M USD

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