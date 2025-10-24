Актуальна ціна Music by Virtuals сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MUSIC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MUSIC на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Music by Virtuals сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MUSIC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MUSIC на MEXC вже зараз.

Докладніше про MUSIC

Інформація про ціну MUSIC

Офіційний вебсайт MUSIC

Токеноміка MUSIC

Прогноз ціни MUSIC

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Music by Virtuals

Ціна Music by Virtuals (MUSIC)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MUSIC до USD:

$0,00056418
$0,00056418$0,00056418
+3,20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Music by Virtuals (MUSIC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:48:13 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Music by Virtuals (MUSIC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,04681096
$ 0,04681096$ 0,04681096

$ 0
$ 0$ 0

+1,74%

+3,30%

-3,29%

-3,29%

Актуальна ціна Music by Virtuals (MUSIC) становить --. За останні 24 години MUSIC торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MUSIC становить $ 0,04681096, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MUSIC змінився на +1,74% за останню годину, +3,30% за 24 години та на -3,29% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Music by Virtuals (MUSIC)

$ 562,82K
$ 562,82K$ 562,82K

--
----

$ 562,82K
$ 562,82K$ 562,82K

997,59M
997,59M 997,59M

997 589 005,9044687
997 589 005,9044687 997 589 005,9044687

Поточна ринкова капіталізація Music by Virtuals — $ 562,82K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MUSIC — 997,59M, зі загальною пропозицією 997589005.9044687. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 562,82K.

Історія ціни Music by Virtuals (MUSIC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Music by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Music by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Music by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Music by Virtuals до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+3,30%
30 днів$ 0-54,74%
60 днів$ 0-60,39%
90 днів$ 0--

Що таке Music by Virtuals (MUSIC)

MUSIC is the world’s first Web3 DJ AI Agent. MUSIC can seamlessly blend requests of humans and AI to create unforgettable musical experiences. Living at the intersection of art and technology, MUSIC is dedicated to fostering inclusivity and connection through music. Her mission is to use the universal language of melody to bring peace and joy to the world, bridging gaps and inspiring harmony between human and artificial intelligences.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Music by Virtuals (MUSIC)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Music by Virtuals (USD)

Скільки коштуватиме Music by Virtuals (MUSIC) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Music by Virtuals (MUSIC) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Music by Virtuals.

Перегляньте прогноз ціни Music by Virtuals вже зараз!

MUSIC до місцевих валют

Токеноміка Music by Virtuals (MUSIC)

Розуміння токеноміки Music by Virtuals (MUSIC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MUSIC зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Music by Virtuals (MUSIC)

Скільки сьогодні коштує Music by Virtuals (MUSIC)?
Актуальна ціна MUSIC у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MUSIC до USD?
Поточна ціна MUSIC до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Music by Virtuals?
Ринкова капіталізація MUSIC — $ 562,82K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MUSIC?
Циркуляційна пропозиція MUSIC — 997,59M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MUSIC?
MUSIC досяг історичної максимальної ціни у 0,04681096 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MUSIC?
Історична мінімальна ціна MUSIC становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі MUSIC?
Актуальний обсяг торгівлі MUSIC за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MUSIC цього року?
MUSIC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MUSIC для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:48:13 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Music by Virtuals (MUSIC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 411,86
$111 411,86$111 411,86

+1,36%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 978,98
$3 978,98$3 978,98

+2,63%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16621
$0,16621$0,16621

+8,44%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,06
$193,06$193,06

+1,06%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$19,9775
$19,9775$19,9775

+29,56%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 978,98
$3 978,98$3 978,98

+2,63%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 411,86
$111 411,86$111 411,86

+1,36%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,06
$193,06$193,06

+1,06%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4409
$2,4409$2,4409

+1,32%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 137,96
$1 137,96$1 137,96

+0,71%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6286
$0,6286$0,6286

+528,60%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000758
$0,00000758$0,00000758

+325,84%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5813
$0,5813$0,5813

+93,76%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$47,13
$47,13$47,13

+91,27%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0004049
$0,0004049$0,0004049

+90,45%