Інформація щодо ціни Music by Virtuals (MUSIC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,04681096$ 0,04681096 $ 0,04681096 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,74% Зміна ціни (1 дн.) +3,30% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,29% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,29%

Актуальна ціна Music by Virtuals (MUSIC) становить --. За останні 24 години MUSIC торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MUSIC становить $ 0,04681096, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MUSIC змінився на +1,74% за останню годину, +3,30% за 24 години та на -3,29% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Music by Virtuals (MUSIC)

Ринкова капіталізація $ 562,82K$ 562,82K $ 562,82K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 562,82K$ 562,82K $ 562,82K Циркуляційне постачання 997,59M 997,59M 997,59M Загальна пропозиція 997 589 005,9044687 997 589 005,9044687 997 589 005,9044687

Поточна ринкова капіталізація Music by Virtuals — $ 562,82K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MUSIC — 997,59M, зі загальною пропозицією 997589005.9044687. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 562,82K.