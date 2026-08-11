Сьогоднішня ціна Mushu

Поточна ціна Mushu (MUSHU) сьогодні становить $ 0,00965219, зі зміною 12,55% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MUSHU до USD становить $ 0,00965219 за MUSHU.

Mushu наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 541 156, з циркуляційною пропозицією у 159,71M MUSHU. Протягом останніх 24 годин MUSHU торгувався між $ 0,00764588 (мінімум) та $ 0,01616833 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,03407162, тоді як історичний мінімум — $ 0,00100961.

У короткостроковій динаміці MUSHU змінився на -4,18% за останню годину та на +67,25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 939,66K.

Ринкова інформація щодо Mushu (MUSHU)

Ринкова капіталізація $ 1,54M$ 1,54M $ 1,54M Обсяг (за 24 год) $ 939,66K$ 939,66K $ 939,66K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,54M$ 1,54M $ 1,54M Циркуляційне постачання 159,71M 159,71M 159,71M Загальна пропозиція 159 705 087,511744 159 705 087,511744 159 705 087,511744

Поточна ринкова капіталізація Mushu — $ 1,54M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 939,66K. Циркуляційна пропозиція MUSHU — 159,71M, зі загальною пропозицією 159705087.511744. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,54M.