Токеноміка Museum Of Memes (MOM) Дізнайтеся ключову інформацію про Museum Of Memes (MOM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Museum Of Memes (MOM) Museum of Memes: Explore the Fun and Future of Memecoins Welcome to the Museum of Memes, your digital gateway to the world of memecoins. Here, you can discover the most iconic and up-and-coming tokens that are making waves in the crypto world. From legendary memecoins to hidden gems with “moon potential,” this museum showcases the quirky, unpredictable, and often hilarious side of the cryptocurrency market. Each memecoin in our collection comes with its backstory, impact, and insights into its future potential. As new tokens emerge, they will be added to keep the museum fresh, dynamic, and always on the cutting edge. Dive in and explore the digital evolution of memecoins — where memes meet money and the fun never stops! Офіційний вебсайт: https://oncyber.io/museumofmemes Купити MOM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Museum Of Memes (MOM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Museum Of Memes (MOM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 18,55K $ 18,55K $ 18,55K Загальна пропозиція: $ 999,18M $ 999,18M $ 999,18M Циркуляційна пропозиція: $ 999,18M $ 999,18M $ 999,18M FDV (повністю розведена вартість): $ 18,55K $ 18,55K $ 18,55K Історичний максимум: $ 0,00468506 $ 0,00468506 $ 0,00468506 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Museum Of Memes (MOM)

Токеноміка Museum Of Memes (MOM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Museum Of Memes (MOM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MOM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MOM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MOM, досліджуйте ціну токена MOM в реальному часі!

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