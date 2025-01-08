Сьогоднішня ціна Museum Of Memes (MOM)

Поточна ціна Museum Of Memes (MOM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 84.84K USD. Ціна MOM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Museum Of Memes:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.14K USD

- зміна ціни Museum Of Memes протягом дня — -54.25%

- циркуляційна пропозиція – 999.81M USD

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