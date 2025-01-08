Ціна Museum Of Influencers (MOFI)
Поточна ціна Museum Of Influencers (MOFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.11K USD. Ціна MOFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Museum Of Influencers:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.04 USD
- зміна ціни Museum Of Influencers протягом дня — -6.68%
- циркуляційна пропозиція – 990.04M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Museum Of Influencers до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Museum Of Influencers до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Museum Of Influencers до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Museum Of Influencers до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.68%
|30 днів
|$ 0
|-13.46%
|60 днів
|$ 0
|+0.41%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Museum Of Influencers: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-6.68%
+9.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Museum of Influencers highlights the most prominent names within the Solana Eco-System
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