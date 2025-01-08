Сьогоднішня ціна Museum Of Influencers (MOFI)

Поточна ціна Museum Of Influencers (MOFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.11K USD. Ціна MOFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Museum Of Influencers:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.04 USD

- зміна ціни Museum Of Influencers протягом дня — -6.68%

- циркуляційна пропозиція – 990.04M USD

Отримуйте оновлення цін MOFI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MOFI.