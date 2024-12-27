Сьогоднішня ціна Muse DAO (MUSE)

Поточна ціна Muse DAO (MUSE) сьогодні становить 11.73 USD з ринковою капіталізацією $ 11.16M USD. Ціна MUSE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Muse DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 370.62K USD

- зміна ціни Muse DAO протягом дня — +4.29%

- циркуляційна пропозиція – 949.93K USD

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