Ціна Muse DAO (MUSE)
Поточна ціна Muse DAO (MUSE) сьогодні становить 11.73 USD з ринковою капіталізацією $ 11.16M USD. Ціна MUSE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Muse DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 370.62K USD
- зміна ціни Muse DAO протягом дня — +4.29%
- циркуляційна пропозиція – 949.93K USD
Отримуйте оновлення цін MUSE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MUSE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Muse DAO до USD становила $ +0.482305.
За останні 30 днів зміна ціни Muse DAO до USD становила $ -2.3005274820.
За останні 60 днів зміна ціни Muse DAO до USD становила $ +9.9243506610.
За останні 90 днів зміна ціни Muse DAO до USD становила $ +3.635249297079935.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.482305
|+4.29%
|30 днів
|$ -2.3005274820
|-19.61%
|60 днів
|$ +9.9243506610
|+84.61%
|90 днів
|$ +3.635249297079935
|+44.91%
Останній аналіз цін Muse DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.13%
+4.29%
+17.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MUSE до AUD
A$18.768
|1 MUSE до GBP
￡9.2667
|1 MUSE до EUR
€11.1435
|1 MUSE до USD
$11.73
|1 MUSE до MYR
RM52.4331
|1 MUSE до TRY
₺413.0133
|1 MUSE до JPY
¥1,850.4075
|1 MUSE до RUB
₽1,203.3807
|1 MUSE до INR
₹1,002.6804
|1 MUSE до IDR
Rp189,193.5219
|1 MUSE до PHP
₱682.3341
|1 MUSE до EGP
￡E.596.5878
|1 MUSE до BRL
R$72.6087
|1 MUSE до CAD
C$16.7739
|1 MUSE до BDT
৳1,402.0869
|1 MUSE до NGN
₦18,157.8054
|1 MUSE до UAH
₴492.1908
|1 MUSE до VES
Bs598.23
|1 MUSE до PKR
Rs3,265.5147
|1 MUSE до KZT
₸6,141.3588
|1 MUSE до THB
฿398.2335
|1 MUSE до TWD
NT$385.0959
|1 MUSE до CHF
Fr10.557
|1 MUSE до HKD
HK$91.0248
|1 MUSE до MAD
.د.م118.3557