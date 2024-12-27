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Ціна Muse DAO (MUSE)

USD

Графік ціни Muse DAO (MUSE) в реальному часі

$11.73
$11.73$11.73
+4.20%(1D)

Сьогоднішня ціна Muse DAO (MUSE)

Поточна ціна Muse DAO (MUSE) сьогодні становить 11.73 USD з ринковою капіталізацією $ 11.16M USD. Ціна MUSE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Muse DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 370.62K USD
- зміна ціни Muse DAO протягом дня — +4.29%
- циркуляційна пропозиція – 949.93K USD

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Цінові показники Muse DAO (MUSE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Muse DAO до USD становила $ +0.482305.
За останні 30 днів зміна ціни Muse DAO до USD становила $ -2.3005274820.
За останні 60 днів зміна ціни Muse DAO до USD становила $ +9.9243506610.
За останні 90 днів зміна ціни Muse DAO до USD становила $ +3.635249297079935.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.482305+4.29%
30 днів$ -2.3005274820-19.61%
60 днів$ +9.9243506610+84.61%
90 днів$ +3.635249297079935+44.91%

Аналіз цін Muse DAO (MUSE)

Останній аналіз цін Muse DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 11.13
$ 11.13$ 11.13

$ 12.61
$ 12.61$ 12.61

$ 124.14
$ 124.14$ 124.14

-0.13%

+4.29%

+17.09%

Ринкова інформація Muse DAO (MUSE)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 11.16M
$ 11.16M$ 11.16M

$ 370.62K
$ 370.62K$ 370.62K

949.93K
949.93K 949.93K

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Ресурс Muse DAO (MUSE)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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