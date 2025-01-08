Ціна Murtis (MURTIS)
Поточна ціна Murtis (MURTIS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 26.46K USD. Ціна MURTIS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Murtis:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.83 USD
- зміна ціни Murtis протягом дня — -11.11%
- циркуляційна пропозиція – 629.22M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Murtis до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Murtis до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Murtis до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Murtis до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.11%
|30 днів
|$ 0
|-38.66%
|60 днів
|$ 0
|-18.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Murtis: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.47%
-11.11%
-0.24%
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