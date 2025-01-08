Сьогоднішня ціна Murtis (MURTIS)

Поточна ціна Murtis (MURTIS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 26.46K USD. Ціна MURTIS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Murtis:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.83 USD

- зміна ціни Murtis протягом дня — -11.11%

- циркуляційна пропозиція – 629.22M USD

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