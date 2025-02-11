Ціна MuratiAI (MURATIAI)
Поточна ціна MuratiAI (MURATIAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MURATIAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MuratiAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 92.11 USD
- зміна ціни MuratiAI протягом дня — +3.89%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MuratiAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MuratiAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MuratiAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MuratiAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.89%
|30 днів
|$ 0
|-10.85%
|60 днів
|$ 0
|-19.54%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MuratiAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.49%
+3.89%
+8.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is MuratiAI? MuratiAl is a revolutionary blockchain-based platform that leverages the power of artificial intelligence (Al) to generate anime-focused images and videos. The platform is designed to cater to the growing demand for anime content, which is becoming increasingly popular among the younger generation and to provide anime fans with high-quality, customizable content that can be used for a wide range of purposes. With MuratiAl, users can create their own unique characters, scenes, and storylines using cutting-edge Al technology. MURATIAI is the native token of MuratiAI and it has its own unique revenue model.
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