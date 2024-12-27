Ціна Murasaki (MURA)
Поточна ціна Murasaki (MURA) сьогодні становить 0.596586 USD з ринковою капіталізацією $ 34.26M USD. Ціна MURA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Murasaki:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.43K USD
- зміна ціни Murasaki протягом дня — -1.50%
- циркуляційна пропозиція – 57.40M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Murasaki до USD становила $ -0.0091065836244663.
За останні 30 днів зміна ціни Murasaki до USD становила $ -0.1732671878.
За останні 60 днів зміна ціни Murasaki до USD становила $ -0.0711227755.
За останні 90 днів зміна ціни Murasaki до USD становила $ -0.1602254351499812.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0091065836244663
|-1.50%
|30 днів
|$ -0.1732671878
|-29.04%
|60 днів
|$ -0.0711227755
|-11.92%
|90 днів
|$ -0.1602254351499812
|-21.17%
Останній аналіз цін Murasaki: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.16%
-1.50%
+2.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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