Сьогоднішня ціна Murasaki (MURA)

Поточна ціна Murasaki (MURA) сьогодні становить 0.596586 USD з ринковою капіталізацією $ 34.26M USD. Ціна MURA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Murasaki:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.43K USD

- зміна ціни Murasaki протягом дня — -1.50%

- циркуляційна пропозиція – 57.40M USD

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