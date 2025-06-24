Сьогоднішня ціна MurAll (PAINT)

Поточна ціна MurAll (PAINT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 18,04K USD. Ціна PAINT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MurAll:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни MurAll протягом дня — -2,53%

- циркуляційна пропозиція – 11,57B USD

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