Ціна MurAll (PAINT)
Поточна ціна MurAll (PAINT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 18,04K USD. Ціна PAINT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MurAll:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни MurAll протягом дня — -2,53%
- циркуляційна пропозиція – 11,57B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MurAll до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MurAll до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MurAll до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MurAll до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2,53%
|30 днів
|$ 0
|-79,78%
|60 днів
|$ 0
|-79,76%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MurAll: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,12%
-2,53%
-61,71%
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