Ціна Mur Cat (MUR)
Поточна ціна Mur Cat (MUR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MUR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mur Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.97 USD
- зміна ціни Mur Cat протягом дня — -0.41%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mur Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mur Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mur Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mur Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.41%
|30 днів
|$ 0
|+3.05%
|60 днів
|$ 0
|-18.28%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mur Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.41%
-13.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Mur Cat appeared in Japan in 2013.Its image shows a dull expression while taking a bath,and its lines are illogical and appear to be mentally retarded.In 2019,it became the most famous cat internet meme in the world,"Scare!"
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