Сьогоднішня ціна Mur Cat (MUR)

Поточна ціна Mur Cat (MUR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MUR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mur Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.97 USD

- зміна ціни Mur Cat протягом дня — -0.41%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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