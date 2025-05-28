Сьогоднішня ціна Muon (MUON)

Поточна ціна Muon (MUON) сьогодні становить 0,01137698 USD з ринковою капіталізацією $ 228,16K USD. Ціна MUON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Muon:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Muon протягом дня — +7,62%

- циркуляційна пропозиція – 20,04M USD

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