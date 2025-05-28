Ціна Muon (MUON)
Поточна ціна Muon (MUON) сьогодні становить 0,01137698 USD з ринковою капіталізацією $ 228,16K USD. Ціна MUON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Muon:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Muon протягом дня — +7,62%
- циркуляційна пропозиція – 20,04M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Muon до USD становила $ +0,00080548.
За останні 30 днів зміна ціни Muon до USD становила $ +0,0072470463.
За останні 60 днів зміна ціни Muon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Muon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00080548
|+7,62%
|30 днів
|$ +0,0072470463
|+63,70%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Muon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,05%
+7,62%
-3,63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Muon is a decentralized, general-purpose validation layer for Web3. It enables dApps to run off-chain micro-validators (MuonApps) that process, validate, and sign data before pushing it on-chain. With a modular architecture secured by Threshold Signature Schemes (TSS), Shield Nodes, and EigenLayer, Muon powers scalable, trustless applications like oracles, bridges, and verifiable randomness tools.
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