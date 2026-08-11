Сьогоднішня ціна MUNTZE

Поточна ціна MUNTZE (MUNTZE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,57% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MUNTZE до USD становить $ 0 за MUNTZE.

MUNTZE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 17 875,06, з циркуляційною пропозицією у 965,79M MUNTZE. Протягом останніх 24 годин MUNTZE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MUNTZE змінився на -0,73% за останню годину та на -4,31% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо MUNTZE (MUNTZE)

Ринкова капіталізація $ 17,88K$ 17,88K $ 17,88K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 18,51K$ 18,51K $ 18,51K Циркуляційне постачання 965,79M 965,79M 965,79M Загальна пропозиція 999 990 898,960216 999 990 898,960216 999 990 898,960216

Поточна ринкова капіталізація MUNTZE — $ 17,88K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MUNTZE — 965,79M, зі загальною пропозицією 999990898.960216. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,51K.