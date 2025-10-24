Інформація щодо ціни Munky (MUNKY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,26% Зміна ціни (1 дн.) -0,45% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,23% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,23%

Актуальна ціна Munky (MUNKY) становить --. За останні 24 години MUNKY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MUNKY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MUNKY змінився на -0,26% за останню годину, -0,45% за 24 години та на +0,23% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Munky (MUNKY)

Ринкова капіталізація $ 7,93K$ 7,93K $ 7,93K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,93K$ 7,93K $ 7,93K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Munky — $ 7,93K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MUNKY — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,93K.