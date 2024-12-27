Ціна Munch (MUNCH)
Поточна ціна Munch (MUNCH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 111.45K USD. Ціна MUNCH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Munch:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 248.35 USD
- зміна ціни Munch протягом дня — +2.25%
- циркуляційна пропозиція – 9.01B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Munch до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Munch до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Munch до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Munch до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.25%
|30 днів
|$ 0
|-44.92%
|60 днів
|$ 0
|-12.64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Munch: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.14%
+2.25%
-3.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
While we started Munch as a simple meme coin, the exponential growth of the project and the strong community lead us to further more strengthen our grounds. Munch while on the surface is a fun meme coin, some saying the meme that we our talented artists darw, in terms of quality are the best they have seen, we are also building useful products for future meme coins. Till now we have created a coinflip tool, and in a few days will be launching our Airdrop tool that will help upcoming coins go through the process of airdrop with ease. Munch was #1 trending in Dex Screener and Birdeye less than 24 hours after launch. We also invite you to listen to our recent AMA session, available at: https://twitter.com/s0meone_u_know/status/1768774194244759732 where we discussed what the future holds, our community really enjoyed the talks and we hope you do as well. We understand that previously we got declined, but we are sure given our large community, our powerful dev team, and the opportunities that exist, we are all on the same page on maintaing momentum and getting rewarded for it. Thank you.
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