Сьогоднішня ціна Munch (MUNCH)

Поточна ціна Munch (MUNCH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 111.45K USD. Ціна MUNCH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Munch:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 248.35 USD

- зміна ціни Munch протягом дня — +2.25%

- циркуляційна пропозиція – 9.01B USD

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