Ціна MUNCAT (MUNCAT)
Поточна ціна MUNCAT (MUNCAT) сьогодні становить 0.00091267 USD з ринковою капіталізацією $ 913.38K USD. Ціна MUNCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MUNCAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 402.18K USD
- зміна ціни MUNCAT протягом дня — +2.55%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MUNCAT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MUNCAT до USD становила $ -0.0004018218.
За останні 60 днів зміна ціни MUNCAT до USD становила $ -0.0005005179.
За останні 90 днів зміна ціни MUNCAT до USD становила $ -0.001246268492514421.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.55%
|30 днів
|$ -0.0004018218
|-44.02%
|60 днів
|$ -0.0005005179
|-54.84%
|90 днів
|$ -0.001246268492514421
|-57.72%
Останній аналіз цін MUNCAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.86%
+2.55%
-16.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$MuNCAT i am stuck on the moon mun cat--A cat that’s stuck on the moon and is trying to get out. The $MuNCAT a community token on the Solana blockchain where good vibes reign supreme. $MuNCAT is your passport to a vibing community. Join us in embracing the chill side of life, one vibe at a time! Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind.
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