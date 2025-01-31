Сьогоднішня ціна MUNCAT (MUNCAT)

Поточна ціна MUNCAT (MUNCAT) сьогодні становить 0.00091267 USD з ринковою капіталізацією $ 913.38K USD. Ціна MUNCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MUNCAT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 402.18K USD

- зміна ціни MUNCAT протягом дня — +2.55%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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